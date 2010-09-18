Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 18 сентября 2010
Вест Бромвич
18.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
51'
С. Данн (АГ)
59'
П. Одемвингие
69'
Й. Ольссон
15'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Замена
Д. Барнс
️️️️
Д. Томас
Замена
Ж. Босежур
️️️️
А. Глеб
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Джером
Замена
С. Рид
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 3:1!
Й. Ольссон
Замена
Н. Жигич
️️️️
Л. Бойер
Желтая карточка
Л. Бойер
Желтая карточка
П. Одемвингие
ГОЛ! 2:1!
П. Одемвингие
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Данн
Замена
Г. Дорранс
️️️️
М. Фортуне
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Мичел
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
3-2-3-2
33
Карсон
30
Тамаш
20
Шарнер
18
Хара
3
Шори
13
Ольссон
7
Томас
11
Брант
21
Мулумбу
32
Фортуне
27
Одемвингие
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
28
Джонсон
24
Риджуэлл
24
Данн
11
Глеб
8
Гарднер
7
Ларссон
8
Бойер
16
Фергюсон
35
Джером
21
Мулумбу
18
Рид
18
Рид
21
Мулумбу
32
Фортуне
18
Дорранс
18
Дорранс
32
Фортуне
7
Томас
10
Барнс
10
Барнс
7
Томас
11
Глеб
22
Босежур
22
Босежур
11
Глеб
8
Бойер
19
Жигич
19
Жигич
8
Бойер
35
Джером
27
Дербишир
27
Дербишир
35
Джером
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
24
Майк Тэйлор
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+