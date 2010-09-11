Манчестер Сити - Блэкберн

|21 тур
|11 января, понедельник
|23:00
|Манчестер Сити
|4:1
|Блэкберн
|1 тур
|15 августа, суббота
|18:00
|Блэкберн
|0:2
|Манчестер Сити
|21 тур
|11 января, понедельник
|23:00
|Манчестер Сити
|4:1
|Блэкберн
|1 тур
|15 августа, суббота
|18:00
|Блэкберн
|0:2
|Манчестер Сити
|35 тур
|2 мая, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|3:1
|Блэкберн
|20 тур
|28 декабря, воскресенье
|19:15
|Блэкберн
|2:2
|Манчестер Сити
|19 тур
|27 декабря, четверг
|22:45
|Манчестер Сити
|2:2
|Блэкберн
|5 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Блэкберн
|1:0
|Манчестер Сити
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|38
|23
|11
|4
|78:37
|+41
|80
|2.
|Челси
|38
|21
|8
|9
|69:33
|+36
|71
|3.
|Манчестер Сити
|38
|21
|8
|9
|60:33
|+27
|71
|4.
|Арсенал
|38
|19
|11
|8
|72:43
|+29
|68
|5.
|Тоттенхэм
|38
|16
|14
|8
|55:46
|+9
|62
|6.
|Ливерпуль
|38
|17
|7
|14
|59:44
|+15
|58
|7.
|Эвертон
|38
|13
|15
|10
|51:45
|+6
|54
|8.
|Фулхэм
|38
|11
|16
|11
|49:43
|+6
|49
|9.
|Астон Вилла
|38
|12
|12
|14
|48:59
|-11
|48
|10.
|Сандерленд
|38
|12
|11
|15
|45:56
|-11
|47
|11.
|Вест Бромвич
|38
|12
|11
|15
|56:71
|-15
|47
|12.
|Ньюкасл
|38
|11
|13
|14
|56:57
|-1
|46
|13.
|Сток Сити
|38
|13
|7
|18
|46:48
|-2
|46
|14.
|Болтон
|38
|12
|10
|16
|52:56
|-4
|46
|15.
|Блэкберн
|38
|11
|10
|17
|46:59
|-13
|43
|16.
|Уиган
|38
|9
|15
|14
|40:61
|-21
|42
|17.
|Вулверхэмптон
|38
|11
|7
|20
|46:66
|-20
|40
|18.
|Бирмингем
|38
|8
|15
|15
|37:58
|-21
|39
|19.
|Блэкпул
|38
|10
|9
|19
|55:78
|-23
|39
|20.
|Вест Хэм
|38
|7
|12
|19
|43:70
|-27
|33