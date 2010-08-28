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Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Тоттенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 28 августа 2010
Тоттенхэм
28.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
80'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
А. Леннон
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Боселли
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4-3-1-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Кабуль
26
Кинг
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
15
Крауч
3-2-3-2
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
2
Гохури
21
Алькарас
17
Бойс
8
Стам
16
МакКарти
6
Томас
17
Диаме
17
Боселли
23
Родальега
32
Ассу-Экотто
19
Кранчар
19
Кранчар
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
12
Леннон
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
17
Боселли
16
Гомес
16
Гомес
17
Боселли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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