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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 21 августа 2010
Сток Сити
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
25'
Р. Фуллер
19'
Г. Бэйл
30'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
Замена
М. Тонж
️️️️
М. Сидибе
Замена
К. Уокер
️️️️
А. Леннон
Замена
М. Сидибе
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Т. Шанли
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:1!
Р. Фуллер
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Майкл Тонж
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
17
Шоукросс
6
Хут
25
Файе
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
19
Уолтерс
19
Фуллер
4-4-1-1
1
Гомес
4
Кабуль
20
Доусон
14
Чорлука
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
18
Бэйл
15
Крауч
Сидибе
15
Тонж
15
Тонж
Сидибе
5
Делап
11
Сидибе
11
Сидибе
5
Делап
12
Уилэн
9
Шанли
9
Шанли
12
Уилэн
12
Леннон
2
Уокер
2
Уокер
12
Леннон
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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