Введите ваш ник на сайте

Фулхэм - Манчестер Юнайтед

22.08.2010, Воскресенье, 19:00 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Трансляция: "Россия 2" - 18:40 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 2 тур Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм
18 тур
19 декабря, суббота 18:00 Фулхэм 3:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Манчестер Юнайтед
3 тур
18 февраля, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Фулхэм
Англия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
7 марта, суббота 20:15 Фулхэм 0:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед
15 тур
3 декабря, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 38 23 11 4 78:37 +41 80
2. Челси 38 21 8 9 69:33 +36 71
3. Манчестер Сити 38 21 8 9 60:33 +27 71
4. Арсенал 38 19 11 8 72:43 +29 68
5. Тоттенхэм 38 16 14 8 55:46 +9 62
6. Ливерпуль 38 17 7 14 59:44 +15 58
7. Эвертон 38 13 15 10 51:45 +6 54
8. Фулхэм 38 11 16 11 49:43 +6 49
9. Астон Вилла 38 12 12 14 48:59 -11 48
10. Сандерленд 38 12 11 15 45:56 -11 47
11. Вест Бромвич 38 12 11 15 56:71 -15 47
12. Ньюкасл 38 11 13 14 56:57 -1 46
13. Сток Сити 38 13 7 18 46:48 -2 46
14. Болтон 38 12 10 16 52:56 -4 46
15. Блэкберн 38 11 10 17 46:59 -13 43
16. Уиган 38 9 15 14 40:61 -21 42
17. Вулверхэмптон 38 11 7 20 46:66 -20 40
18. Бирмингем 38 8 15 15 37:58 -21 39
19. Блэкпул 38 10 9 19 55:78 -23 39
20. Вест Хэм 38 7 12 19 43:70 -27 33
...
  • Читайте нас: 