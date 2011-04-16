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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 16 апреля 2011
Ворскла
16.04.2011, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Кривбасс
46'
А. Кицута (АГ)
70'
Р. Безус
83'
Д. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Кривбасс
+1
Желтая карточка
И. Йеслинек
Замена
Д. Есин
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 3:0!
Д. Осипенко
Замена
А. Чичиков
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 2:0!
Р. Безус
Желтая карточка
Д. Матич
Замена
М. Бабатунде
️️️️
К. Петров
Замена
К. Петров
️️️️
С. Рожок
Замена
И. Йеслинек
️️️️
А. Воронков
Замена
А. Громов
️️️️
М. Карпович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Кицута
+2
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
П. Лешко
Красная карточка
А. Иващенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
0
Максим Карпович
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
88
Андрей Воронков
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
78
Алексей Курилов
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
4-4-1-1
12
Величко
4
Даллку
13
Песков
35
Лешко
15
Кулаков
77
Осипенко
32
Красноперов
90
Безус
0
Карпович
10
Маркоски
17
Сачко
4-3-1-2
55
Штанько
27
Кицута
4
Сердюк
22
Лисицкий
14
Васильев
4
Рожок
28
Матич
5
Федорчук
10
Костышин
77
Иващенко
88
Воронков
17
Сачко
18
Чичиков
18
Чичиков
17
Сачко
90
Безус
7
Есин
7
Есин
90
Безус
0
Карпович
28
Громов
28
Громов
0
Карпович
4
Рожок
90
Петров
90
Петров
4
Рожок
Петров
79
Бабатунде
79
Бабатунде
Петров
88
Воронков
9
Йеслинек
9
Йеслинек
88
Воронков
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
9
Андрей Оберемко
ЦП
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
1
Андрей Федоренко
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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