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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 11 сентября 2010
Динамо К
11.09.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
45+1'
М. Нинкович
52'
А. Милевский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Аржанов
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Ж. Маграо
Замена
Ч. Майкл Алози
️️️️
Е. Опанасенко
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Милевский
Замена
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
+1
Замена
Бетао
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
Д. Еременко
Желтая карточка
В. Аржанов
Замена
М. Нинкович
️️️️
Г. Попов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Металлург
50
Егор Попович
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
4
Иван Спичка
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Коваль
10
Маграо
34
Хачериди
17
Михалик
3
Попов
21
Данило Силва
5
Вукоевич
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
0
Милевский
3-3-2-1-1
22
Безотосный
14
Полевой
15
Вернидуб
19
Невмывака
4
Тейку
28
Тигорев
39
Опанасенко
42
Писоцкий
17
Аржанов
6
Еременко
0
Татанашвили
21
Данило Силва
3
Бетао
3
Бетао
21
Данило Силва
19
Гармаш
0
Гиоане
0
Гиоане
19
Гармаш
3
Попов
36
Нинкович
36
Нинкович
3
Попов
17
Аржанов
8
Сидорчук
8
Сидорчук
17
Аржанов
39
Опанасенко
99
Алози
99
Алози
39
Опанасенко
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
50
Егор Попович
ВР
4
Иван Спичка
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Попович
ВР
4
Иван Спичка
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Динамо К - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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