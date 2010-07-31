Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 31 июля 2010
Металлург
31.07.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
45+1'
Е. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
Желтая карточка
О. Герасимюк
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Пичкур
Желтая карточка
И. Ндое
Замена
О. Женюх
️️️️
В. Шарпар
Вторая желтая
В. Полевой
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
А. Каськов
Замена
В. Вернидуб
️️️️
П. Хайдучек
Замена
А. Цуриков
️️️️
В. Аржанов
+1
ГОЛ! 0:1!
Е. Павлов
Желтая карточка
В. Полевой
Желтая карточка
П. Хайдучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Олег Лутков
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
4
Артем Бутенин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
8
Олег Женюх
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
11
Стеван Рачич
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-3-3-1
22
Безотосный
19
Невмывака
7
Хайдучек
4
Тейку
14
Полевой
28
Тигорев
99
Арури
17
Аржанов
10
Калонас
42
Писоцкий
30
Каськов
3-2-3-2
29
Ндое
91
Бутко
41
Омоко
14
Ващук
77
Бута
29
Гринченко
7
Герасимюк
11
Шарпар
77
Пичкур
5
Майкон
18
Павлов
7
Хайдучек
15
Вернидуб
15
Вернидуб
7
Хайдучек
17
Аржанов
9
Цуриков
9
Цуриков
17
Аржанов
30
Каськов
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
30
Каськов
11
Шарпар
8
Женюх
8
Женюх
11
Шарпар
77
Пичкур
15
Максимюк
15
Максимюк
77
Пичкур
Остались в запасе
Металлург
Волынь
35
Владимир Жук
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
11
Стеван Рачич
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
4
Артем Бутенин
ЦЗ
80
Виктор Мельник
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
11
Стеван Рачич
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
4
Артем Бутенин
ЦЗ
80
Виктор Мельник
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+