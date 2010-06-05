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Расписание матчей
Алжир - ОАЭ
Алжир - ОАЭ: обзор матча 05 июня 2010
Алжир
05.06.2010, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алжир - ОАЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
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Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
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09.12.2025
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