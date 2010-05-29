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Судьи
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен (Оденсе)

Венгрия - Германия

29.05.2010, Суббота, 22:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Товарищеские матчи. Сборные Венгрия - Германия
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