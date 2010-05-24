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Англия - Мексика

24.05.2010, Понедельник, 23:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Англия - Мексика
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