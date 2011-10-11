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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Северная Ирландия
Италия - Северная Ирландия: обзор матча 11 октября 2011
Италия
11.10.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 12 тур
3 : 0
Завершен
Северная Ирландия
21'
А. Кассано
53'
А. Кассано
74'
Г. Маколи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Северная Ирландия
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Гормэн
Замена
М. Де Санктис
️️️️
Д. Буффон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Г. Маколи
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Аквилани
Замена
У. Фини
️️️️
Д. Хили
Замена
П. Освальдо
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
0
Джонни Гормэн
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
6
Лука Чигарини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
0
Уоррен Фини
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
6
Бальдзаретти
3
Кьеллини
15
Барцальи
16
Кассани
16
Де Росси
18
Монтоливо
21
Пирло
14
Аквилани
10
Кассано
10
Джовинко
3-2-4-1
23
Тэйлор
4
Маколи
6
Бэйрд
13
Эванс
3
МакГиверн
22
Ходсон
0
Литтл
16
Норвуд
8
Дэвис
0
Гормэн
14
Хили
1
Буффон
14
Де Санктис
14
Де Санктис
1
Буффон
14
Аквилани
23
Ночерино
23
Ночерино
14
Аквилани
10
Кассано
0
Освальдо
0
Освальдо
10
Кассано
14
Хили
0
Фини
0
Фини
14
Хили
0
Гормэн
7
МакГинн
7
МакГинн
0
Гормэн
Остались в запасе
Италия
Северная Ирландия
0
Давиде Астори
ЦЗ
6
Лука Чигарини
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
23
Алан Маннус
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Остались в запасе
0
Давиде Астори
ЦЗ
6
Лука Чигарини
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Статистика матча Италия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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