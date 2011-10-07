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Евро-2024
Португалия - Исландия
Португалия - Исландия: обзор матча 07 октября 2011
Португалия
07.10.2011, пятница, 23:59
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 11 тур
5 : 3
Завершен
Исландия
13'
Нани
21'
Нани
45'
Э. Поштига
81'
Ж. Моутинью
87'
Элизеу
48'
Х. Йонассон
68'
Х. Йонассон
90+4'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Исландия
Желтая карточка
Роланду
+4
+4
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Г. Сигурдссон
Замена
А. Смарасон
️️️️
Х. Йонассон
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Р. Гисласон
Замена
Н. Гомеш
️️️️
Э. Поштига
ГОЛ! 5:2!
Элизеу
Замена
К. Финнбогасон
️️️️
Й. Гудмундссон
ГОЛ! 4:2!
Ж. Моутинью
Замена
Р. Микаэл
️️️️
К. Мартинш
ГОЛ! 3:2!
Х. Йонассон
Желтая карточка
К. Мартинш
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 3:1!
Х. Йонассон
ГОЛ! 3:0!
Э. Поштига
Желтая карточка
Б. Саеварссон
ГОЛ! 2:0!
Нани
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Элизеу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Исландия
0
Стефан-Логи Магнуссон
ВР
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
13
Йортур Вальгардссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
4
Эггерт Йонссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Португалия
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
22
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
21
Кьяртан Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
19
Элизеу
0
Перейра
14
Роланду
2
Алвеш
8
Моутинью
20
Мартинш
0
Мейрелеш
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
4-5-1
0
Магнуссон
3
Йонассон
13
Вальгардссон
2
Саеварссон
0
Сигурдссон
0
Гудмундссон
19
Гисласон
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
4
Йонссон
10
Сигурдссон
0
Мейрелеш
4
Велозу
4
Велозу
0
Мейрелеш
20
Мартинш
15
Микаэл
15
Микаэл
20
Мартинш
23
Поштига
21
Гомеш
21
Гомеш
23
Поштига
19
Гисласон
22
Вилхьялмссон
22
Вилхьялмссон
19
Гисласон
3
Йонассон
0
Смарасон
0
Смарасон
3
Йонассон
0
Гудмундссон
21
Финнбогасон
21
Финнбогасон
0
Гудмундссон
Остались в запасе
Португалия
Исландия
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Остались в запасе
22
Бету
ВР
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Статистика матча Португалия - Исландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
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10.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
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