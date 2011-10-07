Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Хорватия
Греция - Хорватия: обзор матча 07 октября 2011
Греция
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хорватия
71'
Г. Самарас
79'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Хорватия
+1
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Г. Макос
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
А. Пападопулос
ГОЛ! 2:0!
Т. Гекас
Пас отдал
Г. Карагунис
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
Д. Вида
️️️️
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
Г. Самарас
Желтая карточка
Г. Самарас
Замена
Г. Фотакис
️️️️
А. Циолис
Замена
Н. Калинич
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
Н. Елавич
Желтая карточка
А. Цорвас
Замена
И. Перишич
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Я. Зарадукас
+5
+2
Желтая карточка
Эдуардо
Замена
Л. Винтра
️️️️
В. Торосидис
Желтая карточка
Г. Карагунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Яннис Зарадукас
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Греция
12
Дионисиос Хиотис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Панайотис Коне
ЦП
6
Григориос Макос
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
4-3-3
12
Цорвас
4
Зарадукас
15
Торосидис
19
Папастатопулос
0
Пападопулос
21
Кацуранис
10
Карагунис
6
Циолис
7
Самарас
17
Гекас
14
Салпингидис
4-3-3
1
Плетикоса
3
Шимунич
6
Ловрен
5
Чорлука
3
Стринич
19
Кранчар
10
Модрич
8
Вукоевич
22
Эдуардо
17
Манджукич
0
Елавич
15
Торосидис
11
Винтра
11
Винтра
15
Торосидис
10
Карагунис
6
Макос
6
Макос
10
Карагунис
6
Циолис
16
Фотакис
16
Фотакис
6
Циолис
22
Эдуардо
14
Перишич
14
Перишич
22
Эдуардо
5
Чорлука
21
Вида
21
Вида
5
Чорлука
0
Елавич
16
Калинич
16
Калинич
0
Елавич
Остались в запасе
Греция
Хорватия
12
Дионисиос Хиотис
ВР
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Даниэль Субашич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
12
Дионисиос Хиотис
ВР
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Греция - Хорватия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Греция
Хорватия
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+