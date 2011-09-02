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Евро-2024
Кипр - Португалия
Кипр - Португалия: обзор матча 02 сентября 2011
Кипр
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 9 тур
0 : 4
Завершен
Португалия
35'
К. Роналду (П)
82'
К. Роналду
84'
У. Алмейда
90+2'
Данни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Португалия
+2
ГОЛ! 0:4!
Данни
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Данни
️️️️
Нани
ГОЛ! 0:3!
У. Алмейда
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Нани
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Д. Христофи
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Поштига
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Н. Александру
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
М. Николау
️️️️
К. Макридис
Желтая карточка
Р. Микаэл
Желтая карточка
К. Макридис
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Вторая желтая
С. Добрашинович
Желтая карточка
С. Добрашинович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Яннис Оккас
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
8
Антос Солому
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
0
Михалис Константину
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
10
Данни
ЛП
4
Мигель Велозу
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
3-4-1-2
1
Георгаллидес
0
Христу
4
Меркис
0
Пурсайтидис
11
Авраам
0
Добрашинович
4
Деметриу
10
Хараламбидис
13
Макридис
9
Христофи
0
Оккас
4-3-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
3
Пепе
2
Алвеш
0
Коэнтрау
8
Моутинью
15
Микаэл
0
Мейрелеш
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
10
Хараламбидис
11
Александру
11
Александру
10
Хараламбидис
9
Христофи
7
Эфрем
7
Эфрем
9
Христофи
13
Макридис
23
Николау
23
Николау
13
Макридис
17
Нани
10
Данни
10
Данни
17
Нани
15
Микаэл
4
Велозу
4
Велозу
15
Микаэл
23
Поштига
9
Алмейда
9
Алмейда
23
Поштига
Остались в запасе
Кипр
Португалия
0
Михалис Константину
ЦФ
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
8
Антос Солому
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
0
Михалис Константину
ЦФ
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
8
Антос Солому
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Кипр - Португалия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
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