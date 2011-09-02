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Евро-2024
Грузия - Латвия
Грузия - Латвия: обзор матча 02 сентября 2011
Грузия
02.09.2011, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 9 тур
0 : 1
Завершен
Латвия
64'
А. Цауня
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Латвия
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Лаздыньш
Желтая карточка
Р. Кряуклис
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
М. Верпаковскис
Замена
В. Двалишвили
️️️️
А. Амисулашвили
ГОЛ! 0:1!
А. Цауня
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Иашвили
Замена
Ш. Григалашвили
️️️️
Джано
Желтая карточка
К. Горкшс
Желтая карточка
М. Верпаковскис
Желтая карточка
А. Фертовс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
0
Александр Иашвили
ЛП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
0
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Шота Григалашвили
ЛВ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
16
Владислав Козлов
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лория
0
Каладзе
0
Амисулашвили
6
Хизанишвили
0
Кобиашвили
4
Кашия
0
Иашвили
20
Канкава
0
Таргамадзе
10
Джано
0
Марцваладзе
4-1-4-1
1
Ванинс
0
Кряуклис
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
18
Фертовс
0
Лукьяновс
5
Вишняковс
0
Лаздыньш
0
Верпаковскис
10
Джано
0
Григалашвили
0
Григалашвили
10
Джано
0
Амисулашвили
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Амисулашвили
0
Иашвили
0
Сирадзе
0
Сирадзе
0
Иашвили
0
Лаздыньш
0
Лайзанс
0
Лайзанс
0
Лаздыньш
0
Верпаковскис
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Верпаковскис
Остались в запасе
Грузия
Латвия
0
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
16
Владислав Козлов
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
0
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
Остались в запасе
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
16
Владислав Козлов
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Грузия - Латвия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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