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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Германия
Казахстан - Германия: обзор матча 12 октября 2010
Казахстан
12.10.2010, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 4 тур
0 : 3
Завершен
Германия
48'
М. Клозе
76'
М. Гомес
85'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Германия
ГОЛ! 0:3!
Л. Подольски
Замена
Какау
️️️️
М. Озил
Замена
А. Финонченко
️️️️
С. Хижниченко
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Замена
М. Марин
️️️️
Т. Мюллер
Замена
М. Рожков
️️️️
Ф. Ирисметов
Замена
Е. Аверченко
️️️️
А. Нургалиев
Желтая карточка
Ф. Ирисметов
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Желтая карточка
Р. Абдулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
12
Фархадбек Ирисметов
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
0
Алексей Попов
ЦЗ
0
Антон Чичулин
ЦЗ
20
Максим Азовский
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
11
Евгений Аверченко
ЦП
8
Сергей Скорых
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
16
Андрей Финонченко
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
12
Рене Адлер
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
21
Марко Марин
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
16
Какау
ЦФ
3-2-4-1
22
Сидельников
5
Абдулин
0
Попов
0
Чичулин
12
Ирисметов
2
Киров
20
Азовский
14
Нургалиев
11
Жумаскалиев
15
Гетериев
20
Хижниченко
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
14
Вестерманн
14
Бадштубер
0
Мертезакер
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
0
Клозе
14
Нургалиев
11
Аверченко
11
Аверченко
14
Нургалиев
20
Хижниченко
16
Финонченко
16
Финонченко
20
Хижниченко
12
Ирисметов
0
Рожков
0
Рожков
12
Ирисметов
13
Мюллер
21
Марин
21
Марин
13
Мюллер
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
10
Озил
16
Какау
16
Какау
10
Озил
Остались в запасе
Казахстан
Германия
12
Александр Мокин
ВР
8
Сергей Скорых
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
12
Тим Визе
ВР
12
Рене Адлер
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Александр Мокин
ВР
8
Сергей Скорых
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
12
Рене Адлер
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Казахстан - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
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Венгрия
3 : 1
09.06.2026
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- : -
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Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
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