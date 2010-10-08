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Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Словакия
Армения - Словакия: обзор матча 08 октября 2010
Армения
08.10.2010, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Словакия
23'
Ю. Мовсисян
50'
Г. Казарян
36'
В. Вайсс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Словакия
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Р. Забавник
Замена
А. Аракелян
️️️️
Р. Арзуманян
Замена
А. Едигарян
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Стох
Замена
Т. Губочан
️️️️
К. Копунек
ГОЛ! 2:1!
Г. Казарян
Желтая карточка
К. Копунек
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Л. Пачаджян
ГОЛ! 1:1!
В. Вайсс
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
К. Мкртчян
19'
17'
Желтая карточка
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
0
Саркис Овсепян
(К)
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
6
Карлен Мкртчян
ПЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦП
0
Левон Пачаджян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦФ
12
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Словакия
1
Ян Муха
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Мирослав Кархан
ЛП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
10
Мирослав Стох
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
22
Филип Шебо
ЦФ
4-4-2
1
Березовский
0
Овсепян
5
Арзуманян
0
Мкоян
6
Мкртчян
0
Эдигарян
0
Мовсисян
0
Пачаджян
18
Мхитарян
12
Казарян
8
Пиццелли
4-4-2
1
Муха
2
Пекарик
3
Шкртел
16
Салата
4
Забавник
17
Гамшик
7
Вайсс
14
Копунек
6
Кархан
10
Стох
9
Шестак
5
Арзуманян
0
Аракелян
0
Аракелян
5
Арзуманян
8
Пиццелли
7
Едигарян
7
Едигарян
8
Пиццелли
0
Пачаджян
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Пачаджян
14
Копунек
15
Губочан
15
Губочан
14
Копунек
10
Стох
13
Голошко
13
Голошко
10
Стох
4
Забавник
22
Шебо
22
Шебо
4
Забавник
Остались в запасе
Армения
Словакия
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Армения - Словакия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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