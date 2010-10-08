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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Беларусь
Люксембург - Беларусь: обзор матча 08 октября 2010
Люксембург
08.10.2010, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Беларусь
Замена
Д. Молош
️️️️
А. Юревич
Замена
М. Кеттенмайер
️️️️
Б. Паял
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
К. Кинцигер
Красная карточка
С. Корниленко
Замена
В. Родионов
️️️️
В. Глеб
Замена
А. Путило
️️️️
Я. Тигорев
Замена
Д. Да Мота
️️️️
О. Йоахим
Замена
Л. Жерсон
️️️️
Ж. Беттмер
Желтая карточка
А. Кульчий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Ян Тигорев
ОП
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Люксембург
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Михел Кеттенмайер
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
3-3-3-1
1
Жубер
0
Блейз
4
Хоффманн
5
Шнелл
14
Латерца
10
Паял
0
Кинцигер
0
Беттмер
11
Левек
6
Петерс
13
Йоахим
4-2-2-2
1
Жевнов
5
Юревич
4
Мартынович
7
Омельянчук
4
Шитов
15
Кисляк
17
Тигорев
23
Калачев
2
Кульчий
8
Корниленко
17
Глеб
10
Паял
0
Кеттенмайер
0
Кеттенмайер
10
Паял
0
Беттмер
7
Жерсон
7
Жерсон
0
Беттмер
13
Йоахим
9
Да Мота
9
Да Мота
13
Йоахим
5
Юревич
0
Молош
0
Молош
5
Юревич
17
Тигорев
14
Путило
14
Путило
17
Тигорев
17
Глеб
0
Родионов
0
Родионов
17
Глеб
Остались в запасе
Люксембург
Беларусь
15
Массимо Мартино
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
1
Сергей Веремко
ВР
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
15
Массимо Мартино
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Веремко
ВР
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Люксембург - Беларусь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Стад де Люксембург
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