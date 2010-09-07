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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Португалия
Норвегия - Португалия: обзор матча 07 сентября 2010
Норвегия
07.09.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Португалия
21'
Э. Хусеклепп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Португалия
+1
Желтая карточка
У. Алмейда
Замена
Р. Йенссен
️️️️
К. Гриндхейм
Замена
Лиедсон
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Данни
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Б. Хельге Риисе
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Карью
Замена
В. Демидов
️️️️
Х. Велер
ГОЛ! 1:0!
Э. Хусеклепп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Йон Кнудсен
ВР
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
10
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Португалия
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
19
Тиагу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
10
Данни
ЛП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Янник Джало
ПП
9
Лиедсон
ЦФ
4-4-2
1
Кнудсен
5
Хангеланд
3
Велер
14
Рууд
2
Хогли
9
Хаугер
0
Гриндхейм
0
Педерсен
16
Риисе
10
Карью
0
Хусеклепп
3-4-1-2
22
Эдуарду
2
Алвеш
6
Карвалью
3
Силвиу
0
Мейрелеш
4
Фернандеш
4
Велозу
19
Тиагу
17
Нани
9
Алмейда
20
Куарежма
3
Велер
0
Демидов
0
Демидов
3
Велер
0
Гриндхейм
14
Йенссен
14
Йенссен
0
Гриндхейм
10
Карью
9
Абделлауе
9
Абделлауе
10
Карью
19
Тиагу
10
Данни
10
Данни
19
Тиагу
20
Куарежма
9
Лиедсон
9
Лиедсон
20
Куарежма
Остались в запасе
Норвегия
Португалия
1
Руне Ярстейн
ВР
9
Даниэль Браатен
ПП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
9
Даниэль Браатен
ПП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
Статистика матча Норвегия - Португалия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Уллеваал
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