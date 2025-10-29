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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Гомель
Торпедо-БелАЗ - Гомель: обзор матча 29 октября 2025
Торпедо-БелАЗ
29.10.2025, среда, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
42'
Р. Адеола
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Гомель
Конец матча
90'
+3'
Замена
Д. Нечаев
️️️️
И. Руцкий
83'
Замена
З. Баранок
️️️️
Д. Бородин
80'
70'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Д. Лаптев
Замена
В. Побудей
️️️️
М. Аруна Камара
65'
Замена
️️️️
М. Скавыш
65'
61'
Замена
В. Мартинкевич
️️️️
А. Шемрук
61'
Замена
А. Потапенко
️️️️
А. Антилевский
54'
Желтая карточка
Г. Кукушкин
Замена
В. Климович
️️️️
А. Шукуров
46'
Второй тайм
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адеола
Пас отдал
А. Антилевский
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
26
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
26
Павел Седько
ЛВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
18
Андрей Шемрук
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
17
Владислав Климович
ЦФ
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
3-1-2-3-1
35
Малащицкий
96
Мелько
26
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
6
Премудров
9
Бородин
26
Седько
33
Камара
10
Шукуров
15
Скавыш
4-2-4
44
Клещук
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
18
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
11
Антилевский
7
Адеола
10
Лаптев
11
Симоненко
9
Бородин
22
Баранок
22
Баранок
9
Бородин
19
Руцкий
27
Нечаев
27
Нечаев
19
Руцкий
33
Камара
30
Побудей
30
Побудей
33
Камара
10
Шукуров
17
Климович
17
Климович
10
Шукуров
18
Шемрук
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
18
Шемрук
11
Антилевский
17
Потапенко
17
Потапенко
11
Антилевский
10
Лаптев
8
Барсуков
8
Барсуков
10
Лаптев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Александр Нечаев
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нечаев
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
08.08.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
0 : 0
01.08.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
25.07.2026
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Лида
0 : 4
18.07.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Барановичи
1 : 0
11.07.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
05.07.2026
Ислочь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
- : -
09.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 1
01.08.2026
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Гомель
1 : 2
25.07.2026
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Нива Долбизно
2 : 3
18.07.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
1 : 1
11.07.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 1
02.07.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Таблица
Команда
6
Торпедо-БелАЗ
9
Гомель
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
13
10
7
43
30
13
49
30
12
7
11
35
34
1
43
Полная таблица
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