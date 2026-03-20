21 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «МЛ Витебск». Хозяева испытывают серьезные проблемы в атаке. Гости находятся в феноменальной форме, имеют длительную беспроигрышную серию и стабильно забивают.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы подходят к старту сезона с серьезными проблемами в атаке. В последних пяти матчах (кубковые и товарищеские) команда забила всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). «Торпедо-БелАЗ» пропускает в 5 из 7 последних матчей. При этом в рамках Высшей лиги команда не проигрывает в 3 последних матчах, что говорит о характере, но атакующая эффективность оставляет желать лучшего.

«МЛ Витебск»

Витебский коллектив подходит к старту сезона в потрясающей форме. Команда не проигрывает в 16 из 18 последних матчей и забивает в 17 последних играх. В рамках Высшей лиги «МЛ Витебск» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах (кубковые и Суперкубок) команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60).

Факты о командах:

«Торпедо-БелАЗ»

История личных встреч

Статистика личных встреч достаточно равная. В последних очных матчах команды обмениваются победами и ничьими. В текущем сезоне 13 сентября 2025 года «МЛ Витебск» дома уступил «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:1, а 27 апреля 2025 года в Жодино была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «МЛ Витебск»

«Торпедо-БелАЗ» испытывает колоссальные проблемы в атаке – всего 2 гола за последние 5 матчей. При этом оборона хозяев не выглядит непробиваемой (5 пропущенных за тот же отрезок). Команда будет делать ставку на оборону и надеяться на стандарты.

«МЛ Витебск» находится в феноменальной форме: длительная беспроигрышная серия, стабильная результативность и надежная оборона. Гости забивают в 17 матчах подряд и пропускают всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Против такой команды «Торпедо» будет крайне сложно.

Учитывая атакующий кризис хозяев и отличную форму гостей, «МЛ Витебск» как минимум не проиграет. При этом «Торпедо» вряд ли сможет забить на фоне мощной обороны соперника.

Рекомендованные ставки: