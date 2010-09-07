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Евро-2024
Грузия - Израиль
Грузия - Израиль: обзор матча 07 сентября 2010
Грузия
07.09.2010, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Израиль
Замена
Г. Вермут
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Т. Апциаури
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
Д. Бондарв
Замена
Г. Меребашвили
️️️️
В. Двалишвили
Замена
Э. Захави
️️️️
Т. Коэн
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
Б. Саар
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Иашвили
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
16
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
0
Гогита Гогуа
ЛП
10
Джано
АП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Дани Бондарв
ПЗ
0
Давид Бен-Даян
ПЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Тамир Коэн
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Торнике Апциаури
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Израиль
0
Йоав Цив
ЛЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
0
Шломи Арбейтман
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
3-2-2-1-1
0
Ревишвили
0
Амисулашвили
0
Каладзе
16
Асатиани
0
Кобиашвили
2
Лобжанидзе
0
Гогуа
0
Иашвили
10
Джано
14
Двалишвили
4-5-1
0
Ават
0
Бен-Даян
3
Бен-Хаим
0
Кейнан
0
Бондарв
0
Коэн
7
Каял
8
Коэн
9
Рафаэлов
0
Бенаюн
17
Саар
0
Гогуа
0
Апциаури
0
Апциаури
0
Гогуа
14
Двалишвили
15
Меребашвили
15
Меребашвили
14
Двалишвили
0
Иашвили
0
Сирадзе
0
Сирадзе
0
Иашвили
17
Саар
0
Арбейтман
0
Арбейтман
17
Саар
9
Рафаэлов
14
Вермут
14
Вермут
9
Рафаэлов
0
Коэн
7
Захави
7
Захави
0
Коэн
Остались в запасе
Грузия
Израиль
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
0
Йоав Цив
ЛЗ
20
Эйял Голаса
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандес
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Остались в запасе
0
Йоав Цив
ЛЗ
20
Эйял Голаса
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Луис Фернандес
Статистика матча Грузия - Израиль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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