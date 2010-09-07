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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Греция
Хорватия - Греция: обзор матча 07 сентября 2010
Хорватия
07.09.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Греция
+2
Замена
Г. Сейтаридис
️️️️
В. Торосидис
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Олич
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Т. Гекас
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Вукоевич
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Петрич
16'
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
15
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-3-2
23
Рунье
3
Стринич
3
Шимунич
5
Чорлука
3
Праньич
11
Срна
19
Кранчар
10
Модрич
8
Вукоевич
9
Петрич
18
Олич
3-2-3-2
13
Сифакис
19
Папастатопулос
0
Пападопулос
3
Цавеллас
15
Торосидис
11
Винтра
21
Кацуранис
10
Карагунис
6
Циолис
7
Самарас
14
Салпингидис
8
Вукоевич
7
Ракитич
7
Ракитич
8
Вукоевич
18
Олич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
18
Олич
9
Петрич
0
Елавич
0
Елавич
9
Петрич
15
Торосидис
2
Сейтаридис
2
Сейтаридис
15
Торосидис
10
Карагунис
7
Нинис
7
Нинис
10
Карагунис
14
Салпингидис
17
Гекас
17
Гекас
14
Салпингидис
Остались в запасе
Хорватия
Греция
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Хорватия - Греция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Максимир
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