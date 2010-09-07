Белоруссия - Румыния

|13 тур
|8 сентября, суббота
|20:00
|Белоруссия
|1:3
|Румыния
|4 тур
|7 октября, суббота
|21:15
|Румыния
|3:1
|Белоруссия
|13 тур
|8 сентября, суббота
|20:00
|Белоруссия
|1:3
|Румыния
|4 тур
|7 октября, суббота
|21:15
|Румыния
|3:1
|Белоруссия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|6
|3
|1
|15:4
|+11
|21
|2.
|Босния и Герцеговина
|10
|6
|2
|2
|17:8
|+9
|20
|3.
|Румыния
|10
|3
|5
|2
|13:9
|+4
|14
|4.
|Белоруссия
|10
|3
|4
|3
|8:7
|+1
|13
|5.
|Албания
|10
|2
|3
|5
|7:14
|-7
|9
|6.
|Люксембург
|10
|1
|1
|8
|3:21
|-18
|4