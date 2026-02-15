Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Вуковар: обзор матча 15 февраля 2026

Горица
15.02.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Вуковар
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Вуковар
Конец матча
90'
+5'
85'
Желтая карточка
R. Gonzalez
Замена
W. Sule ️️️️ F. Cuic
68'
Замена
L. Vrzić ️️️️ O. Bakić
68'
64'
Замена
A. Jurilj ️️️️ M. Ticinovic
64'
Замена
Š. Butić ️️️️ L. Banovec
Гол отменен - офсайд
М. Чабрая
57'
Желтая карточка
B. Bogojević
48'
Замена
Д. Павичич ️️️️ I. Fiolić
46'
46'
Замена
R. Gonzalez ️️️️ L. Kulušić
Второй тайм
45'
+1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
(К) ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вуковар
22
Денис Пинтоль
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
16
K. Pavicic
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
21
J. Puljic
(К) ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
50
J. Spoljaric
ЦП
23
Dino Jergović
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
10
R. Gonzalez
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
3-5-2
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
8
18
7
25
36
10
22
3-2-3-2
22
Пинтоль
14
Живкович
91
16
34
7
Чалханоглу
13
35
28
11
21
18
24
Павичич
24
Павичич
18
10
11
11
10
7
20
20
7
28
27
27
28
11
10
10
11
91
19
19
91
Остались в запасе
Горица
Вуковар
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
1
Marino Bulat
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
50
J. Spoljaric
ЦП
23
Dino Jergović
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
50
J. Spoljaric
ЦП
23
Dino Jergović
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Горица - Вуковар
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
21
Офсайды
3
1
Количество передач
323
421
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
825
Новости команд
Все
Горица
Вуковар
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+