Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Осиек: обзор матча 08 февраля 2026

Вараждин
08.02.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Осиек
10' М. Вук 62' I. Mamut
19' В. Бубанья
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Осиек
Конец матча
Желтая карточка
П. Бочкай
90' +1
90'
+4'
Замена
N. Tepšić ️️️️ M. Mladenovski
86'
83'
Замена
Р. Гедес ️️️️ Й. Мерсинай
Желтая карточка
R. Punčec
81'
Замена
Г. Сикошек ️️️️ A. Boršić
78'
Замена
П. Бочкай ️️️️ A. Latković
78'
Желтая карточка
С. Илинкович
77'
68'
Замена
A. Jakupovic ️️️️ T. Teklić
68'
Замена
D. Bukvic ️️️️ N. Omerović
Замена
С. Илинкович ️️️️ M. Marina
62'
Замена
I. Canjuga ️️️️ I. Tavares
62'
ГОЛ! 2:1! I. Mamut
Пас отдал I. Canjuga
62'
61'
Желтая карточка
N. Omerović
61'
Замена
Б. Баришич ️️️️ S. Mikolcic
52'
Желтая карточка
S. Akere
Второй тайм
45'
+2'
32'
Желтая карточка
E. Hasić
19'
ГОЛ! 1:1! В. Бубанья
Желтая карточка
L. Škaričić
17'
ГОЛ! 1:0! М. Вук
Пас отдал A. Latković
10'
7'
Желтая карточка
В. Бубанья
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
57
Samuel Akere
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
8
S. Mikolcic
(К) ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
15
Силвио Илинкович
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
48
Jona Ježić
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
3-3-1-3
1
23
13
25
24
8
10
7
Вук
38
4
17
4-1-4-1
1
29
Карачич
5
Мерсинай
33
38
Чолина
21
Бубанья
99
8
11
57
34
25
20
Сикошек
20
Сикошек
25
13
16
16
13
24
15
Илинкович
15
Илинкович
24
38
28
28
38
10
12
Бочкай
12
Бочкай
10
8
3
Баришич
3
Баришич
8
5
Мерсинай
42
Гедес
42
Гедес
5
Мерсинай
11
39
39
11
99
17
17
99
36
36
Остались в запасе
Вараждин
Осиек
33
Josip Silić
ВР
14
Roberto Punčec
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
48
Jona Ježić
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
14
Roberto Punčec
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
11
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
48
Jona Ježić
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Вараждин - Осиек
4
4
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
14
Офсайды
0
3
Количество передач
447
386
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1547
Новости команд
Все
Вараждин
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+