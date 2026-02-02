Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Вуковар: обзор матча 02 февраля 2026

Динамо Загреб
02.02.2026, понедельник, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Вуковар
42' Д. Бельо 68' М. Бакрар 84' Д. Бельо
74' L. Banovec
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Вуковар
Конец матча
90'
+3'
86'
Замена
️️️️ R. Gonzalez
Замена
N. Mikic ️️️️ M. Valinčić
85'
Замена
C. Varela ️️️️ А. Ходжа
85'
ГОЛ! 3:1! Д. Бельо
Пас отдал M. Perez Vinlöf
84'
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
78'
74'
ГОЛ! 2:1! L. Banovec
Пас отдал К. Чалханоглу
71'
Замена
️️️️ A. Jurilj
ГОЛ! 2:0! М. Бакрар
Пас отдал М. Зайц
68'
Замена
М. Бакрар ️️️️ F. Topić
67'
Замена
Г. Видович ️️️️ Л. Стойкович
67'
62'
Замена
J. Elez ️️️️ M. Ticinovic
46'
Замена
J. Gurlica ️️️️ Š. Butić
Второй тайм
45'
+1'
ГОЛ! 1:0! Д. Бельо
42'
Желтая карточка
F. Topić
34'
30'
Желтая карточка
M. Ticinovic
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Вуковар
22
Денис Пинтоль
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
16
K. Pavicic
ЦЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
28
L. Banovec
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
19
Alen Jurilj
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
35
N. Mikic
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
23
Danijel Vinković
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
3-3-2-2
1
Ливакович
25
36
Домингес
22
14
Мишич
8
Зайц
30
11
Ходжа
4
Стойкович
9
Бельо
15
3-2-3-2
22
Пинтоль
16
34
20
91
7
Чалханоглу
28
27
10
21
19
25
35
35
25
8
Зайц
14
14
8
Зайц
30
71
Бакрар
71
Бакрар
30
4
Стойкович
10
Видович
10
Видович
4
Стойкович
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
27
35
35
27
91
26
26
91
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вуковар
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Marino Bulat
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
23
Danijel Vinković
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
23
Danijel Vinković
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Динамо Загреб - Вуковар
1
1
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
504
300
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
3.11
0.43
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
4750
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Вуковар
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+