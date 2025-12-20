Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Локомотива: обзор матча 20 декабря 2025

Динамо Загреб
20.12.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Локомотива
11' F. Topić 58' Д. Бельо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Локомотива
Конец матча
90'
+3'
Замена
Р. Мудражия ️️️️ F. Topić
87'
Замена
Г. Видович ️️️️ А. Ходжа
87'
86'
Замена
H. Sobol ️️️️ А. Трайковски
Желтая карточка
С. Куленович
81'
74'
Замена
A. Huskić ️️️️ M. Subotić
74'
Замена
Я. Василь ️️️️ L. Dajčer
Замена
Л. Стойкович ️️️️ Д. Любичич
60'
Замена
С. Куленович ️️️️ Д. Бельо
60'
ГОЛ! 2:0! Д. Бельо
58'
46'
Замена
F. Krivak ️️️️ M. Sušak
Второй тайм
45'
+3'
Замена
M. Soldo ️️️️ Й. Мишич
35'
Травма
Й. Мишич
34'
27'
Замена
N. Godec ️️️️ M. Lorber
26'
Травма
M. Lorber
19'
Желтая карточка
B. Boskovic
17'
Желтая карточка
M. Lorber
ГОЛ! 1:0! F. Topić
Пас отдал С. Домингес
11'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Локомотива
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Marko Soldo
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
99
Roko Pavlovic
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
23
Fabijan Krivak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
3-1-3-1-2
40
Филипович
36
Домингес
26
Маккена
22
21
Любичич
14
Мишич
8
Зайц
30
11
Ходжа
9
Бельо
15
3-5-3
20
Колингер
5
30
14
6
11
17
Паяч
10
15
7
Трайковски
12
14
Мишич
14
14
14
Мишич
30
32
Мудражия
32
Мудражия
30
21
Любичич
4
Стойкович
4
Стойкович
21
Любичич
11
Ходжа
10
Видович
10
Видович
11
Ходжа
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
14
27
27
14
11
23
23
11
10
2
2
10
30
29
Василь
29
Василь
30
7
Трайковски
9
9
7
Трайковски
Остались в запасе
Динамо Загреб
Локомотива
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
3
Bruno Goda
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
99
Roko Pavlovic
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
3
Bruno Goda
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
99
Roko Pavlovic
ЦЗ
98
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Динамо Загреб - Локомотива
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
9
14
Офсайды
3
2
Количество передач
433
453
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
6270
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Локомотива
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+