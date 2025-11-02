Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Вараждин: обзор матча 02 ноября 2025

Осиек
02.11.2025, воскресенье, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Вараждин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Вараждин
Завершен
90'
+5'
87'
Замена
Давид Пуцлин ️️️️➡️️ Aleksa Latković
86'
Замена
Mate Antunović ️️️️➡️️ Leon Belcar
Замена
D. Bukvic ️️️️➡️️ Nail Omerović
86'
Замена
F. Zivkovic ️️️️➡️️ S. Mikolcic
86'
77'
Замена
Mario Marina ️️️️➡️️ L. Mamic
71'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Ivan Mamut
Замена
Янник Туре ️️️️➡️️ A. Jakupovic
60'
Замена
Станислав Шопов ️️️️➡️️ Oleksandr Petrusenko
60'
45'
+2'
Желтая карточка
Степа Мкртчян
37'
37'
Желтая карточка
Ivan Mamut
Желтая карточка
Ренан Гедес
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
38
Давид Чолина
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
8
S. Mikolcic
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
10
Станислав Шопов
АП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
24
F. Zivkovic
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
3-3-2-2
31
Маленица
22
Юришич
26
44
Мкртчян
38
Чолина
6
Бабец
42
Гедес
8
11
16
17
4-4-2
1
5
Ба
3
25
16
10
8
28
22
17
4
16
10
Шопов
10
Шопов
16
11
39
39
11
17
9
Туре
9
Туре
17
8
24
24
8
10
6
Пуцлин
6
Пуцлин
10
22
24
24
22
17
7
Вук
7
Вук
17
28
11
11
28
Остались в запасе
Осиек
Вараждин
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Осиек - Вараждин
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
457
370
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
4364
Новости команд
Все
Осиек
Вараждин
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+