Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Суперкубок
ЧМ-2026
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сантос
Интернасьонал - Сантос: обзор матча 25 ноября 2025
Интернасьонал
25.11.2025, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
20'
А. Патрик
62'
А. Барреаль
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сантос
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Тасиано
Замена
Оскар Ромеро
️️️️➡️️
Тиаго Майя
90'
90'
+6'
79'
Замена
Gabriel Bontempo
️️️️➡️️
Бенхамин Роллхайзер
Замена
Gustavo Prado
️️️️➡️️
Álan Rodríguez
71'
64'
Замена
Соуза
️️️️➡️️
Гонсало Эскобар
Замена
Ricardo Mathias
️️️️➡️️
Рафаэль Борре
64'
Замена
Bruno Henrique
️️️️➡️️
Braian Aguirre
64'
63'
Травма
Гонсало Эскобар
62'
ГОЛ! 1:1!
Альваро Барреаль
Пас отдал
Гилерме
52'
Желтая карточка
Майке
(неспортивное поведение)
46'
Замена
Альваро Барреаль
️️️️➡️️
Виктор Уго
46'
Замена
João Schmidt
️️️️➡️️
Зе Рафаэль
46'
Замена
Гилерме
️️️️➡️️
Robinho Júnior
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Алан Патрик
Пас отдал
Рафаэль Борре
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Álan Rodríguez
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
28
Витиньо
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
98
Адонис Фриас
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
15
Виллиан Арао
(К)
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Robinho Júnior
ЦП
6
Зе Рафаэль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Интернасьонал
15
Алан Бенитес
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
36
Ричард
ОП
47
Gustavo Prado
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
31
Allex
ЦП
77
Ricardo Mathias
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
48
Raykkonen Pereira Soares
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
Сантос
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
38
Соуза
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
49
Gabriel Bontempo
ЦП
5
João Schmidt
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Густаво Кабальеро
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
29
Тикиньо
ЦФ
4-2-2-2
1
Рочет
26
Бернабеи
25
Меркадо
44
Витао
35
29
Майя
14
28
Витиньо
10
Патрик
15
19
Борре
4-1-3-2
77
Бразао
12
Майке
14
Перес
98
Фриас
31
Эскобар
15
Арао
16
Тасиано
7
6
Зе Рафаэль
32
Роллхайзер
30
Уго
15
Бенитес
15
Бенитес
14
47
47
14
29
Майя
10
Ромеро
10
Ромеро
29
Майя
19
Борре
77
77
19
Борре
35
8
8
35
31
Эскобар
38
Соуза
38
Соуза
31
Эскобар
32
Роллхайзер
49
49
32
Роллхайзер
6
Зе Рафаэль
5
5
6
Зе Рафаэль
7
20
Гилерме
20
Гилерме
7
30
Уго
22
Барреаль
22
Барреаль
30
Уго
Остались в запасе
Интернасьонал
Сантос
18
Жуниньо
ЦЗ
36
Ричард
ОП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
31
Allex
ЦП
48
Raykkonen Pereira Soares
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Густаво Кабальеро
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
29
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
18
Жуниньо
ЦЗ
36
Ричард
ОП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
31
Allex
ЦП
48
Raykkonen Pereira Soares
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
Остались в запасе
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Густаво Кабальеро
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
29
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Интернасьонал - Сантос
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
508
435
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Посещаемость:
37429
Новости команд
Все
Интернасьонал
Сантос
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона
Вчера, 01:25
6
Джон Джон назвал игрока, которого взял бы в «Зенит» с ЧМ-2026 – он из Бразилии
16 июля
8
«Ботафого» – «Сантос»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
16 июля
ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб
15 июля
3
Реакция Кафу на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии
11 июля
2
ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб
15 июля
3
«Краснодар» ведет переговоры по колумбийскому вингеру
13 июня
1
«Витория» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.90
22 мая
Бразильский клуб претендует на защитника «Краснодара»
6 мая
1
«Интернасьонал» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.3
3 мая
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона
Вчера, 01:25
6
Джон Джон назвал игрока, которого взял бы в «Зенит» с ЧМ-2026 – он из Бразилии
16 июля
8
«Ботафого» – «Сантос»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
16 июля
Реакция Кафу на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии
11 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Интернасьонал
Сантос
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Копа Судамерикана, 6 тур
Сантос
3 : 0
27.05.2026
Депортиво
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Копа Судамерикана, 6 тур
Сантос
3 : 0
27.05.2026
Депортиво
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
Копа Судамерикана, 5 тур
Сантос
2 : 2
21.05.2026
Сан-Лоренсо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+