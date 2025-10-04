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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Спортинг Кристал
АДТ - Спортинг Кристал: обзор матча 04 октября 2025
АДТ
04.10.2025, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 13 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг Кристал
15'
M. Da Luz
71'
M. Da Luz
73'
M. Da Luz
39'
S. González
45+1'
L. Sosa
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Спортинг Кристал
Завершен
Замена
D'Alessandro Montenegro
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
90'
+2
Замена
Arthur Gutiérrez
️️️️➡️️
Mauro Da Luz
81'
Замена
Gu Choi
️️️️➡️️
Gerson Barreto
80'
80'
Замена
Henry Caparó
️️️️➡️️
Хесус Претелл
80'
Замена
Fernando Pacheco
️️️️➡️️
Фелипе Визеу
76'
Замена
Irven Ávila
️️️️➡️️
Кристофер Гонсалес
76'
Замена
Макслорен Кастро
️️️️➡️️
Йошимар Йотун
ГОЛ! 3:2!
Mauro Da Luz
73'
ГОЛ! 2:2!
Mauro Da Luz
71'
Замена
Axel Moyano
️️️️➡️️
N. Bazan
65'
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Fernando Bersano
65'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Leandro Sosa
39'
ГОЛ! 1:1!
Santiago González
Пас отдал
Nicolás Pasquini
ГОЛ! 1:0!
Mauro Da Luz
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Fernando Bersano
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
28
Jhair Soto
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
31
N. Bazan
ЦФ
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
7
Santiago González
ЦП
8
Leandro Sosa
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
8
Хесус Претелл
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
АДТ
13
Edu Azañero
ВР
37
Gu Choi
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
14
D'Alessandro Montenegro
ЦЗ
28
Óscar Pinto
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Спортинг Кристал
12
Renato Solís
ВР
39
Henry Caparó
ЦЗ
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
18
Axel Cabellos
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
24
Fernando Pacheco
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
23
Макслорен Кастро
ЦФ
4-4-2
1
23
3
14
Кабельо
55
Дуланто
28
77
29
88
7
31
4-5-1
1
Энрикес
96
Абрам
77
19
Йотун
20
Араухо
7
26
8
Претелл
10
Гонсалес
8
9
Визеу
88
37
37
88
77
20
20
77
14
Кабельо
14
14
14
Кабельо
31
8
8
31
3
9
9
3
8
Претелл
39
39
8
Претелл
9
Визеу
24
24
9
Визеу
10
Гонсалес
11
11
10
Гонсалес
19
Йотун
23
Кастро
23
Кастро
19
Йотун
Остались в запасе
АДТ
Спортинг Кристал
13
Edu Azañero
ВР
28
Óscar Pinto
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
18
Axel Cabellos
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
13
Edu Azañero
ВР
28
Óscar Pinto
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Paulo Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
18
Axel Cabellos
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча АДТ - Спортинг Кристал
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
12
Нарушения
10
4
Офсайды
1
0
Количество передач
336
440
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Информация о матче
Главный судья:
Víctor Cori, Peru
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АДТ
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
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Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
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Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
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Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
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