Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Хуан Пабло II - АДТ
Хуан Пабло II - АДТ: обзор матча 30 сентября 2025
Хуан Пабло II
30.09.2025, вторник, 23:15
Перу. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
АДТ
54'
A. Rojas
76'
N. Bazan
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хуан Пабло II - АДТ
Завершен
Замена
M. Rasmussen
️️️️➡️️
Alvaro Rojas
86'
Замена
Nahuel Rodriguez
️️️️➡️️
Jorge Toledo
85'
83'
Замена
Fernando Bersano
️️️️➡️️
Joao Rojas
Желтая карточка
Arón Sánchez
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
N. Bazan
Пас отдал
Карлос Кабельо
70'
Красная карточка
Ángel Pérez
Замена
J. Canova
️️️️➡️️
Relly Fernández
67'
60'
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
D'Alessandro Montenegro
60'
Замена
Карлос Кабельо
️️️️➡️️
Arthur Gutiérrez
60'
Замена
Mauro Da Luz
️️️️➡️️
Óscar Pinto
ГОЛ! 1:0!
Alvaro Rojas
Пас отдал
Emiliano Villar
54'
46'
Замена
Ademar Robles
️️️️➡️️
Axel Moyano
39'
Желтая карточка
Густаво Дуланто
Желтая карточка
Relly Fernández
13'
8'
Желтая карточка
Axel Moyano
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
4
Renzo Alfani
(К)
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
29
Cristhian Tizon
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
32
Cristian Ramírez
ЦП
9
Emiliano Villar
ЦФ
7
Relly Fernández
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
14
D'Alessandro Montenegro
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
28
Jhair Soto
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
31
N. Bazan
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
27
Iván Santillán
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
13
Nahuel Rodriguez
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
14
M. Rasmussen
ЦФ
АДТ
13
Edu Azañero
ВР
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
3
Fernando Bersano
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
4-4-2
23
31
3
29
4
29
37
32
8
7
9
3-2-3-2
1
20
14
24
23
55
Дуланто
28
8
28
31
7
7
30
30
7
31
13
13
31
37
14
14
37
20
14
Кабельо
14
Кабельо
20
7
3
3
7
8
29
29
8
14
88
88
14
28
77
77
28
Остались в запасе
Хуан Пабло II
АДТ
12
Ismael Quispe
ВР
26
Fabio Agurto
ЦЗ
27
Iván Santillán
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
13
Edu Azañero
ВР
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
26
Fabio Agurto
ЦЗ
27
Iván Santillán
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
Остались в запасе
13
Edu Azañero
ВР
37
Gu Choi
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Хуан Пабло II - АДТ
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
361
432
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
Новости команд
Все
Хуан Пабло II
АДТ
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хуан Пабло II
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: