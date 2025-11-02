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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Интер
КуПС - Интер: обзор матча 02 ноября 2025
КуПС
02.11.2025, воскресенье, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Интер
45+1'
И. Сиссе
52'
S. Savolainen
66'
П. Пажишек
8'
I. Järvinen
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КуПС - Интер
Завершен
Желтая карточка
Клинтон Антви
90'
+2
90'
+4'
Замена
Samuel Pasanen
️️️️➡️️
Отто Руоппи
89'
88'
Замена
Julius Tauriainen
️️️️➡️️
Юсси Ниска
Замена
Taneli Hämäläinen
️️️️➡️️
Пауло Рикардо
77'
77'
Замена
Альбин Гранлунд
️️️️➡️️
J. Hamalainen (o.g.)
ГОЛ! 3:1!
Петр Пажишек
Пас отдал
Отто Руоппи
66'
63'
Замена
Joonas Kekarainen
️️️️➡️️
Iiro Järvinen
63'
Замена
️️️️➡️️
Seth Saarinen
Замена
Клинтон Антви
️️️️➡️️
Па Конате
60'
Замена
Мохамед Туре
️️️️➡️️
Jerry Voutilainen
60'
ГОЛ! 2:1!
Saku Savolainen
Пас отдал
Яакко Оксанен
52'
51'
Желтая карточка
Bart Straalman
Замена
Петр Пажишек
️️️️➡️️
Agon Sadiku
46'
ГОЛ! 1:1!
Ибраим Сиссе
Пас отдал
Яакко Оксанен
45'
+1
45'
+2'
8'
ГОЛ! 0:1!
Iiro Järvinen
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
1
Johannes Kreidl
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
8
Petteri Pennanen
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
77
Momodou Sarr
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
16
Bart Straalman
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
24
Bob Nii Armah
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
9
Петр Пажишек
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
30
Edor Hajdini
ЦФ
3-1-1-5
4
Рикардо
25
Сиссе
22
Конате
13
Оксанен
34
Руоппи
8
11
7
28
6
4-2-4
1
24
22
18
2
Ниска
23
17
3
16
19
77
22
Конате
25
Антви
25
Антви
22
Конате
34
Руоппи
14
14
34
Руоппи
11
9
Пажишек
9
Пажишек
11
7
9
Туре
9
Туре
7
4
Рикардо
33
33
4
Рикардо
2
Ниска
24
24
2
Ниска
3
5
Гранлунд
5
Гранлунд
3
19
20
20
19
Остались в запасе
КуПС
Интер
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Bob Nii Armah
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
26
Vilho Huovila
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
30
Edor Hajdini
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Bob Nii Armah
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
26
Vilho Huovila
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
30
Edor Hajdini
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча КуПС - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Посещаемость:
4023
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