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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Интер
Ильвес - Интер: обзор матча 20 мая 2026
Ильвес
20.05.2026, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Интер
18'
A. Goudouss Bamba
2'
O. Virtanen (АГ)
28'
J. Tauriainen
58'
J. Tuominen (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Интер
Завершен
Замена
André Raymond
️️️️➡️️
Sebastian Suvanne
90'
+2
90'
Замена
️️️️➡️️
Жан Боту
90'
+4'
Замена
Otto Tiitinen
️️️️➡️️
Maksim Stjopin
78'
Замена
Stanislav Baranov
️️️️➡️️
Oskari Multala
78'
78'
Замена
Prosper Ahiabu
️️️️➡️️
Jasse Tuominen
Замена
Sebastian Suvanne
️️️️➡️️
Abdoul Goudouss Bamba
65'
Замена
Jardell Kanga
️️️️➡️️
Yiandro Raap
65'
64'
Замена
️️️️➡️️
Vincent Ulundu
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Jasse Tuominen
46'
Желтая карточка
Jasse Tuominen
(фол)
45'
+1'
28'
ГОЛ! 1:2!
Julius Tauriainen
Желтая карточка
Oskari Multala
(фол)
25'
ГОЛ! 1:1!
Abdoul Goudouss Bamba
Пас отдал
Matias Rale
18'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Otso Virtanen
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
19
Abdoul Goudouss Bamba
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
6
Yiandro Raap
ЦЗ
13
Kalle Wallius
ЦЗ
22
Oskari Multala
ЦП
28
Jesse Kilo
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
8
Maksim Stjopin
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
16
Clinton Jephta
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Jasse Tuominen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Ильвес
12
Faris Krkalić
ВР
25
Sebastian Suvanne
ЦЗ
23
André Raymond
ЦЗ
17
Stanislav Baranov
ЦП
20
Otto Tiitinen
ЦП
10
Рупи Риски
ЦФ
30
Jardell Kanga
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
33
Oskari Paavola
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
4
Prosper Ahiabu
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Henri Salomaa
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
3-2-3-3
4
6
13
24
19
22
28
9
3
1
8
4-2-1-3
1
22
21
24
18
14
Лайне
17
11
Боту
9
27
16
19
25
25
19
23
23
22
17
17
22
8
20
20
8
6
30
30
6
9
4
4
9
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
25
25
Остались в запасе
Ильвес
Интер
12
Faris Krkalić
ВР
10
Рупи Риски
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
33
Oskari Paavola
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
12
Eero Vuorjoki
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
12
Faris Krkalić
ВР
10
Рупи Риски
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
33
Oskari Paavola
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Ильвес - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Tammela Stadium, Tampere
Посещаемость:
3410
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