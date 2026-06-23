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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - СИК
Интер - СИК: обзор матча 23 июня 2026
Интер
23.06.2026, вторник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
СИК
47'
Я. Лайне
35'
K. Paananen
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - СИК
Завершен
90'
+4'
88'
Желтая карточка
Sayibu Yakubu
(фол)
87'
Замена
Ранжел
️️️️➡️️
Kasper Paananen
87'
Замена
Leon Vesterbacka
️️️️➡️️
Elias Mastokangas
80'
Замена
Aapo Bostrom
️️️️➡️️
Armaan Wilson
76'
Желтая карточка
Samuel Chukwudi
(фол)
Замена
Йоханнес Или-Кокко
️️️️➡️️
Jasse Tuominen
74'
Замена
Julius Tauriainen
️️️️➡️️
Альбин Гранлунд
74'
72'
Замена
Jeremiah Streng
️️️️➡️️
Muhammed Suso
68'
Желтая карточка
Muhammed Suso
(фол)
Замена
️️️️➡️️
Vincent Ulundu
68'
Желтая карточка
Prosper Ahiabu
(неспортивное поведение)
59'
ГОЛ! 1:1!
Янне-Пекка Лайне
Пас отдал
Jasse Tuominen
47'
45'
+1'
Желтая карточка
Jasse Tuominen
(неспортивное поведение)
42'
Желтая карточка
J. Hamalainen (o.g.)
(фол)
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
Kasper Paananen
Пас отдал
Muhammed Suso
Желтая карточка
Альбин Гранлунд
(фол)
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
4
Prosper Ahiabu
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Jasse Tuominen
ЦФ
16
Clinton Jephta
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
СИК
1
Roope Paunio
ВР
32
Sayibu Yakubu
ЦЗ
23
Armaan Wilson
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
42
Caio Araújo
ЦП
31
Eze Onuoha
ЦП
15
Eetu Mömmö
ЦП
47
Muhammed Suso
ЦФ
10
Kasper Paananen
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Жан Боту
ЛВ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
25
Henri Salomaa
ЦФ
СИК
35
Johannes Viitala
ВР
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
18
Markus Arsalo
ЦП
8
Aapo Bostrom
ЦП
22
Leon Vesterbacka
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
2
Moustapha Fanne
ЦФ
3-2-5
1
2
Ниска
22
5
Гранлунд
4
14
Лайне
9
3
10
16
27
2-5-3
1
32
23
6
42
31
15
19
28
10
47
5
Гранлунд
24
24
5
Гранлунд
9
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
9
11
Боту
11
Боту
25
25
18
18
23
8
8
23
19
22
22
19
47
9
9
47
10
99
Ранжел
99
Ранжел
10
Остались в запасе
Интер
СИК
12
Eero Vuorjoki
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
35
Johannes Viitala
ВР
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
2
Moustapha Fanne
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
5
Oskari Väistö
ЦЗ
2
Moustapha Fanne
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Интер - СИК
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
Посещаемость:
3005
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2017.11.10 07:31
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
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2017.12.27 21:57
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