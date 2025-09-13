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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Пеньяроль
Ливерпуль - Пеньяроль: обзор матча 13 сентября 2025
Ливерпуль
13.09.2025, суббота, 21:30
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Пеньяроль
19'
L. Acosta
35'
A. Hernández
15'
J. Méndez
71'
М. Оливера
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Пеньяроль
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Максимильяно Оливера
90'
Желтая карточка
Jesús Trindade
83'
Замена
Дамиан Суарес
️️️️➡️️
Pedro Milans
Замена
R. Machado
️️️️➡️️
Кевин Амаро
83'
79'
Замена
Давид Теранс
️️️️➡️️
Maximiliano Silvera
71'
ГОЛ! 2:2!
Максимильяно Оливера
Замена
Facundo Perdomo
️️️️➡️️
M. Castro
68'
Замена
Lucas Suárez
️️️️➡️️
Lucas Acosta
68'
64'
Замена
Leandro Umpiérrez
️️️️➡️️
Эрик Ремеди
Желтая карточка
Agustín Cayetano
62'
Замена
Agustín Cayetano
️️️️➡️️
Francisco Bregante
61'
57'
Желтая карточка
Эрик Ремеди
Желтая карточка
Emiliano Marquez
57'
55'
Желтая карточка
Maximiliano Silvera
52'
Желтая карточка
Nahuel Herrera
Желтая карточка
Francisco Bregante
48'
46'
Замена
Матиас Аресо
️️️️➡️️
D. G. Garcia Cardozo
46'
Замена
Emanuel Gularte
️️️️➡️️
Javier Méndez
Желтая карточка
Martín Rea
39'
ГОЛ! 2:1!
Abel Hernández
35'
ГОЛ! 1:1!
Lucas Acosta
19'
16'
Желтая карточка
Javier Méndez
15'
ГОЛ! 0:1!
Javier Méndez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Sebastián Lentinelly
ВР
24
Кевин Амаро
ЦЗ
3
Martín Rea
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
20
Martín Rabuñal
ЦП
8
Gonzalo Nápoli
ЦП
22
Javier Vallejo
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Пеньяроль
25
Брайан Кортес
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ливерпуль
25
Emiliano Marquez
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Пеньяроль
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
32
Leandro Umpiérrez
ЦП
80
Давид Теранс
АП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4-2-4
25
24
Амаро
23
32
3
20
8
22
99
11
16
3-1-5-1
25
Кортес
20
34
15
Оливера
5
Ремеди
20
21
10
50
15
Соса
11
11
4
4
11
32
18
18
32
16
3
3
16
24
Амаро
9
9
24
Амаро
20
4
4
20
20
22
Суарес
22
Суарес
20
5
Ремеди
32
32
5
Ремеди
11
80
Теранс
80
Теранс
11
50
19
Аресо
19
Аресо
50
Остались в запасе
Ливерпуль
Пеньяроль
25
Emiliano Marquez
ВР
17
Gonzalo de Mello
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
25
Emiliano Marquez
ВР
17
Gonzalo de Mello
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
Остались в запасе
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Ливерпуль - Пеньяроль
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Бельведере
Посещаемость:
6000
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