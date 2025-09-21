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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Хуан Пабло II - Спортинг Кристал
Хуан Пабло II - Спортинг Кристал: обзор матча 21 сентября 2025
Хуан Пабло II
21.09.2025, воскресенье, 23:15
Перу. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг Кристал
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хуан Пабло II - Спортинг Кристал
Завершен
Желтая карточка
Jorge Toledo
83'
78'
Замена
Кристиан Бенавенте
️️️️➡️️
Santiago González
Замена
Luis Aliaga
️️️️➡️️
M. Rasmussen
72'
59'
Замена
Fernando Pacheco
️️️️➡️️
Фелипе Визеу
Желтая карточка
Christian Flores
55'
54'
Желтая карточка
Leandro Sosa
Замена
Alvaro Rojas
️️️️➡️️
Cristian Ramírez
46'
Желтая карточка
Cristian Ramírez
35'
34'
Замена
Мартин Тавара
️️️️➡️️
Irven Ávila
24'
Красная карточка
Йошимар Йотун
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
4
Renzo Alfani
(К)
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
29
Cristhian Tizon
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
32
Cristian Ramírez
ЦП
9
Emiliano Villar
ЦФ
7
Relly Fernández
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
7
Santiago González
ЦП
8
Хесус Претелл
ЦП
11
Irven Ávila
ЦФ
23
Макслорен Кастро
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
30
José Soto Ramirez
ЦП
Спортинг Кристал
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
24
Fernando Pacheco
ЦФ
4-3-3
23
31
3
29
4
29
8
32
14
7
9
4-3-3
1
Энрикес
96
Абрам
77
19
Йотун
20
Араухо
8
7
8
Претелл
9
Визеу
23
Кастро
11
32
37
37
32
14
11
11
14
11
25
Тавара
25
Тавара
11
7
14
Бенавенте
14
Бенавенте
7
9
Визеу
24
24
9
Визеу
Остались в запасе
Хуан Пабло II
Спортинг Кристал
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
30
José Soto Ramirez
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
80
Jorge Quijano
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
30
José Soto Ramirez
ЦП
Остались в запасе
12
Renato Solís
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Хуан Пабло II - Спортинг Кристал
3
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
11
Офсайды
3
2
Количество передач
382
378
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
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Хуан Пабло II
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Атлетико Хуниор
3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
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