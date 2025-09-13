Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Локомотива: обзор матча 13 сентября 2025

Риека
13.09.2025, суббота, 20:45
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
40' А. Хушич
74' D. Virgili Fernandez
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Локомотива
Завершен
90' +4
Желтая карточка
Марин Леовац
Желтая карточка
Юстас Ласицкас
90' +2
90' +1
Вторая желтая
Luka Dajčer
Желтая карточка
Деян Петрович
87'
Замена
Bruno Bogojević ️️️️➡️️ Тиагу Дантас
84'
75'
Замена
Марин Леовац ️️️️➡️️ Марко Паяч
74'
ГОЛ! 1:1! David Virgili Fernandez
72'
Замена
Hubert Sobol ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
Замена
Дуйе Чоп ️️️️➡️️ Нико Янкович
72'
Желтая карточка
Анте Майсторович
68'
62'
Желтая карточка
Luka Dajčer
Замена
Даниэль Аду-Аджей ️️️️➡️️ Šimun Butić
60'
Замена
Анте Орек ️️️️➡️️ Амер Гояк
59'
Замена
Юстас Ласицкас ️️️️➡️️ Лука Менало
59'
Желтая карточка
Лука Менало
50'
46'
Замена
David Virgili Fernandez ️️️️➡️️ Fabijan Krivak
ГОЛ! 1:0! Анель Хушич
40'
Желтая карточка
Нико Янкович
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
14
Амер Гояк
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
16
Luka Dajčer
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
64
Доминик Янков
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
1-4-2-3
13
Зломислич
51
Хушич
27
26
Дантас
10
Фрук
8
Петрович
14
Гояк
4
Янкович
17
Менало
34
Деветак
45
Майсторович
3-5-1-2
20
Колингер
16
23
Вешович
17
Паяч
6
24
3
23
29
Василь
12
15
17
Менало
23
Ласицкас
23
Ласицкас
17
Менало
14
Гояк
22
Орек
22
Орек
14
Гояк
26
Дантас
25
25
26
Дантас
27
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
27
4
Янкович
9
Чоп
9
Чоп
4
Янкович
17
Паяч
22
Леовац
22
Леовац
17
Паяч
15
9
9
15
23
21
21
23
Остались в запасе
Риека
Локомотива
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
64
Доминик Янков
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
64
Доминик Янков
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Риека - Локомотива
5
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
18
Количество передач
431
358
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5497
Новости команд
Все
Риека
Локомотива
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 