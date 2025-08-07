Введите ваш ник на сайте
Лига конференций
Викингур - Брондбю
Викингур - Брондбю: обзор матча 07 августа 2025
Викингур
07.08.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Брондбю
44'
Н. Хансен
47'
O. Ekroth
82'
В. Эрлигур Андрасон
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Викингур - Брондбю
Завершен
Замена
Atli Thor Jonasson
️️️️➡️️
Хельги Гудьонссон
89'
Замена
Пабло Паньед
️️️️➡️️
Карл Фридлейфур Гуннарссон
89'
84'
Желтая карточка
Марко Дивкович
83'
Замена
Jacob Ambaek
️️️️➡️️
Clement Bischoff
ГОЛ! 3:0!
Виктор Эрлигур Андрасон
82'
Желтая карточка
Карл Фридлейфур Гуннарссон
79'
Замена
Виктор Эрлигур Андрасон
️️️️➡️️
D. Hafsteinsson
79'
Замена
Sveinn Gísli Þorkelsson
️️️️➡️️
Валдимар Тор Ингимундарсон
79'
73'
Замена
Jordi Vanlerberghe
️️️️➡️️
Луис Бинкс
73'
Замена
Бенжамин Тахирович
️️️️➡️️
Оливер Вилладсен
66'
Замена
Марко Дивкович
️️️️➡️️
Матс Келерт
65'
Желтая карточка
Noah Nartey
Замена
Óskar Borgthórsson
️️️️➡️️
Николай Хансен
63'
ГОЛ! 2:0!
Oliver Ekroth
Пас отдал
Гильфи Сигурдссон
47'
46'
Замена
Филип Бундгор
️️️️➡️️
Kotaro Uchino
ГОЛ! 1:0!
Николай Хансен
Пас отдал
Гильфи Сигурдссон
44'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
4
Oliver Ekroth
(К)
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
20
Tarik Ibrahimagić
ЦП
7
Erlingur Agnarsson
ЦП
32
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
11
D. Hafsteinsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
7
Николай Валлис
АП
27
Матс Келерт
ЛВ
18
Kotaro Uchino
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Викингур
35
Jochum Magnusson
ВР
1
Ингвар Йонссон
ВР
2
Sveinn Gísli Þorkelsson
ЦЗ
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
19
Óskar Borgthórsson
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
34
Viktor Sverrisson
ЦФ
17
Atli Thor Jonasson
ЦФ
77
Stigur Diljan Thordarson
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
17
Джастин Че
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
38
Jacob Ambaek
ЦФ
3-2-2-3
80
4
15
Торкелссон
22
Гуннарссон
20
7
25
Ингимундарсон
32
Сигурдссон
9
Гудьонссон
23
Хансен
11
4-3-2-1
1
Пенц
31
Клайбер
4
Бинкс
5
Лауритсен
2
Вилладсен
10
Васс
35
37
7
Валлис
27
Келерт
18
25
Ингимундарсон
2
2
25
Ингимундарсон
11
8
Андрасон
8
Андрасон
11
23
Хансен
19
19
23
Хансен
22
Гуннарссон
10
Паньед
10
Паньед
22
Гуннарссон
9
Гудьонссон
17
17
9
Гудьонссон
4
Бинкс
30
30
4
Бинкс
2
Вилладсен
8
Тахирович
8
Тахирович
2
Вилладсен
18
11
Бундгор
11
Бундгор
18
27
Келерт
24
Дивкович
24
Дивкович
27
Келерт
37
38
38
37
Остались в запасе
Викингур
Брондбю
35
Jochum Magnusson
ВР
1
Ингвар Йонссон
ВР
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
34
Viktor Sverrisson
ЦФ
77
Stigur Diljan Thordarson
ЦФ
16
Томас Миккельсен
ВР
13
Гэвин Биверс
ВР
17
Джастин Че
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
35
Jochum Magnusson
ВР
1
Ингвар Йонссон
ВР
36
Haraldur Agust Brynjarsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
34
Viktor Sverrisson
ЦФ
77
Stigur Diljan Thordarson
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
13
Гэвин Биверс
ВР
17
Джастин Че
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Викингур - Брондбю
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
0
Количество передач
384
630
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
Последние матчи
Все
Викингур
Брондбю
Лига конференций, 3 раунд
Брондбю
4 : 0
14.08.2025
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Викингур
2 : 4
10.08.2025
Стьярнан
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Лига конференций, 3 раунд
Викингур
3 : 0
07.08.2025
Брондбю
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Хафнарфьордур
2 : 2
03.08.2025
Викингур
Лига конференций, 3 раунд
Брондбю
4 : 0
14.08.2025
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Викингур
2 : 4
10.08.2025
Стьярнан
Лига конференций, 3 раунд
Викингур
3 : 0
07.08.2025
Брондбю
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Хафнарфьордур
2 : 2
03.08.2025
Викингур
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 3 раунд
Брондбю
4 : 0
14.08.2025
Викингур
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Лига конференций, 3 раунд
Викингур
3 : 0
07.08.2025
Брондбю
Дания. Суперлига, 3 тур
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
Лига конференций, 2 раунд
Брондбю
1 : 0
31.07.2025
ХБ Торсхавн
Архив
