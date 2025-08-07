Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
АИК - Дьер
АИК - Дьер: обзор матча 07 августа 2025
АИК
07.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Дьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АИК - Дьер
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
30 июля, 10:19
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля 2024, 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
24 декабря 2023, 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
8 ноября 2023, 18:13
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
30 июля, 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
16 февраля 2024, 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
24 декабря 2023, 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
8 ноября 2023, 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
29 июня 2022, 14:37
9
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер»
3 июля 2019, 21:09
27
Последние матчи
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
АИК
0 : 0
10.08.2025
Юргорден
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дьер
1 : 1
03.08.2025
Уйпешт
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
АИК
0 : 0
10.08.2025
Юргорден
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Лига конференций, 2 раунд
АИК
6 : 0
31.07.2025
Пайде
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
АИК
0 : 0
27.07.2025
Эстер
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дьер
1 : 1
03.08.2025
Уйпешт
Лига конференций, 2 раунд
Дьер
3 : 1
31.07.2025
Пюник
