Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Дьер
МТК - Дьер: онлайн-трансляция 17 августа 2025
МТК
17.08.2025, воскресенье, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
- : -
Не начался
Дьер
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча МТК - Дьер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
МТК
Дьер
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
16 марта 2023, 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
20 февраля 2022, 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
19 февраля 2022, 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
15 июля 2021, 21:20
3
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
16 марта 2023, 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
20 февраля 2022, 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
19 февраля 2022, 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
15 июля 2021, 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
15 июля 2021, 18:12
1
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер»
3 июля 2019, 21:09
27
Больше новостей
Венгрия. Национальный чемпионат
Все
Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дебрецен
- : -
17.08.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
МТК
- : -
17.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Пакш
- : -
17.08.2025
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Академия Пушкаша
- : -
22.08.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Кишварда
- : -
23.08.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дебрецен
- : -
17.08.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
МТК
- : -
17.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Пакш
- : -
17.08.2025
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дьер
- : -
29.11.2025
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Академия Пушкаша
- : -
22.08.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Кишварда
- : -
23.08.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Залаэгерсег
- : -
23.08.2025
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Ньиредьхаза
- : -
23.08.2025
Дьошдьер
Последние матчи
Все
МТК
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
МТК
5 : 0
09.08.2025
Дьошдьер
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дьер
1 : 1
03.08.2025
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
МТК
5 : 0
09.08.2025
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дебрецен
1 : 0
01.08.2025
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
МТК
1 : 1
26.07.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
МТК
1 : 3
24.05.2025
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьошдьер
2 : 1
17.05.2025
МТК
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дьер
1 : 1
03.08.2025
Уйпешт
Лига конференций, 2 раунд
Дьер
3 : 1
31.07.2025
Пюник
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: