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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 18 марта 2010
Спортинг
18.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Атлетико
19'
Лиедсон
45'
Полга
3'
С. Агуэро
32'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Полга
Желтая карточка
Абел
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Перейринья
Замена
Х. Валера
️️️️
Симау
Замена
С. Вукчевич
️️️️
П. Силва
Желтая карточка
П. Силва
ГОЛ! 2:2!
Полга
Пас отдал
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
Лиедсон
Пас отдал
К. Салейру
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
78
Абел
ЛЗ
0
Педро Силва
ЦЗ
4
Марку Канейра
ЦЗ
4
Полга
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
(К)
ЦП
4
Педру Мендеш
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
20
Симау
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Спортинг
16
Тьягу
ВР
15
Адриен Силва
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
78
Абел
0
Силва
4
Канейра
4
Полга
44
Велозу
25
Перейринья
8
Моутинью
4
Мендеш
29
Салейру
19
Лиедсон
4-4-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
14
Гарсия
12
Ассунсао
14
Хурадо
19
Рейес
10
Агуэро
20
Симау
0
Силва
3
Вукчевич
3
Вукчевич
0
Силва
25
Перейринья
14
Фернандес
14
Фернандес
25
Перейринья
20
Симау
20
Валера
20
Валера
20
Симау
14
Хурадо
4
Камачо
4
Камачо
14
Хурадо
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
16
Тьягу
ВР
15
Адриен Силва
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
15
Адриен Силва
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Спортинг - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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