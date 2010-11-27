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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 27 ноября 2010
Локомотив (мол)
27.11.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Замена
С. Иоломанов
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
С. Гаракоев
Замена
В. Чернов
️️️️
В. Бранди
Замена
С. Джиоев
️️️️
М. Барсов
Замена
И. Миронов
️️️️
Г. Нуров
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Антонюк
Замена
А. Фильцов
️️️️
Е. Боданов
Замена
А. Семенов
️️️️
С. Гатагов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Джалилов
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Кулеша
Замена
И. Чебану
️️️️
Ю. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
55
Артем Куклев
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
27
Илья Миронов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-2-3-1
52
Боданов
77
Гатагов
5
Миланович
6
Беляев
82
Мамонов
88
Быков
33
Гаракоев
7
Полоз
11
Чочиев
94
Нуров
14
Барсов
4-4-1-1
1
Нестеренко
19
Устинов
2
Кулеша
66
Жестоков
3
Джалилов
91
Самигуллин
12
Бранди
16
Антонюк
55
Куклев
10
Джалилов
97
Портнягин
94
Нуров
27
Миронов
27
Миронов
94
Нуров
33
Гаракоев
45
Кухарчук
45
Кухарчук
33
Гаракоев
14
Барсов
18
Джиоев
18
Джиоев
14
Барсов
52
Боданов
1
Фильцов
1
Фильцов
52
Боданов
77
Гатагов
28
Семенов
28
Семенов
77
Гатагов
2
Кулеша
7
Дойати
7
Дойати
2
Кулеша
3
Джалилов
23
Махмутов
23
Махмутов
3
Джалилов
16
Антонюк
39
Умарбаев
39
Умарбаев
16
Антонюк
12
Бранди
28
Чернов
28
Чернов
12
Бранди
Умарбаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
Умарбаев
1
Нестеренко
25
Чебану
25
Чебану
1
Нестеренко
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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- : -
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Локомотив (мол)
1 : 3
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Локомотив (мол)
1 : 3
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Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
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1 : 1
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2 : 3
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Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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