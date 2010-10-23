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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 23 октября 2010
ЦСКА (мол)
23.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
3 : 0
Завершен
Рубин (мол)
5'
А. Столяренко
50'
А. Попов
74'
А. Киселев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Замена
Д. Замешаев
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
С. Федотов
Замена
А. Стукалов
️️️️
А. Столяренко
ГОЛ! 3:0!
А. Киселев
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
А. Джалилов
Замена
Л. Мушников
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
В. Чернов
️️️️
И. Джалилов
ГОЛ! 2:0!
А. Попов
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Антонюк
Замена
️️️️
П. Умарбаев
Замена
В. Бранди
️️️️
Р. Махмутов
Замена
М. Султонов
️️️️
С. Сипатов
Желтая карточка
П. Умарбаев
Желтая карточка
Н. Дзаламидзе
ГОЛ! 1:0!
А. Столяренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-3-1-2
1
Скрипник
8
Федотов
4
Никитин
20
Столяренко
22
Тен
17
Васильев
8
Иванов
20
Киселев
18
Попов
17
Сипатов
10
Дзаламидзе
3-2-2-3
1
Арлаускис
7
Дойати
66
Жестоков
9
Орехов
3
Джалилов
19
Устинов
91
Самигуллин
16
Антонюк
39
Умарбаев
23
Махмутов
10
Джалилов
20
Столяренко
14
Стукалов
14
Стукалов
20
Столяренко
10
Дзаламидзе
7
Мушников
7
Мушников
10
Дзаламидзе
20
Киселев
44
Замешаев
44
Замешаев
20
Киселев
17
Сипатов
28
Султонов
28
Султонов
17
Сипатов
10
Джалилов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
10
Джалилов
3
Джалилов
28
Чернов
28
Чернов
3
Джалилов
16
Антонюк
25
Ситдиков
25
Ситдиков
16
Антонюк
23
Махмутов
12
Бранди
12
Бранди
23
Махмутов
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
Портнягин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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