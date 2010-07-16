Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Спартак М (мол) - Рубин (мол): обзор матча 16 июля 2010
Спартак М (мол)
16.07.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рубин (мол)
37'
П. Голышев
59'
В. Обухов
51'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Замена
Н. Фадеев
️️️️
И. Киреев
Желтая карточка
А. Котляров
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
Е. Лугачев
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
П. Умарбаев
Замена
К. Советкин
️️️️
Н. Иванников
Замена
П. Умарбаев
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
В. Обухов
ГОЛ! 2:1!
В. Обухов
Замена
Д. Маляка
️️️️
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:1!
А. Джалилов
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Джалилов
️️️️
Р. Махмутов
Замена
И. Самигуллин
️️️️
М. Сибайя
Замена
А. Рязанцев
️️️️
С. Иоломанов
Замена
В. Обухов
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Желтая карточка
И. Бикчантаев
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Жестоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
4-2-3-1
12
Заболотный
3
Кадеев
15
Рябов
21
Ходырев
3
Чежия
88
Киреев
7
Иванников
8
Малеев
7
Каюмов
91
Яковлев
72
Голышев
3-3-2-1
0
Черемисин
53
Иоломанов
2
Кулеша
66
Жестоков
28
Чернов
52
Котляров
40
Сибайя
44
Кухарчук
23
Махмутов
11
Бикчантаев
7
Иванников
10
Советкин
10
Советкин
7
Иванников
88
Киреев
44
Фадеев
44
Фадеев
88
Киреев
72
Голышев
10
Лугачев
10
Лугачев
72
Голышев
7
Каюмов
15
Маляка
15
Маляка
7
Каюмов
91
Яковлев
13
Обухов
13
Обухов
91
Яковлев
40
Сибайя
91
Самигуллин
91
Самигуллин
40
Сибайя
23
Махмутов
10
Джалилов
10
Джалилов
23
Махмутов
44
Кухарчук
22
Мирзаев
22
Мирзаев
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
11
Бикчантаев
66
Жестоков
19
Устинов
19
Устинов
66
Жестоков
53
Иоломанов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
53
Иоломанов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Рубин (мол)
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
42
Сергей Чернышук
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Спартак М (мол) - Рубин (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Новости команд
Все
Спартак М (мол)
Рубин (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+