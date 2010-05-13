Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Рубин (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 13 мая 2010
Рубин (мол)
13.05.2010, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
3 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
33'
И. Кухарчук
71'
П. Умарбаев (П)
77'
П. Умарбаев (П)
45'
Т. Нецид
57'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
П. Умарбаев
Желтая карточка
А. Аскаров
Желтая карточка
В. Чернов
Замена
Л. Мушников
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
С. Плохих
️️️️
В. Исупов
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Умарбаев
Желтая карточка
В. Исупов
Замена
А. Аскаров
️️️️
И. Кухарчук
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Умарбаев
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
В. Устинов
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ! 1:2!
А. Васильев
Замена
А. Куклев
️️️️
М. Дойати
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Стукалов
Замена
А. Киселев
️️️️
Н. Пилиев
Желтая карточка
Н. Пилиев
ГОЛ! 1:1!
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Оразсахедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Михаил Бадяутдинов
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
25
Илья Чебану
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
55
Артем Куклев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
4-2-2-2
1
Нестеренко
31
Бадяутдинов
7
Дойати
66
Жестоков
19
Устинов
28
Чернов
91
Самигуллин
10
Джалилов
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
11
Бикчантаев
4-3-1-2
18
Исупов
8
Федотов
14
Стукалов
91
Суслов
22
Тен
17
Васильев
8
Иванов
5
Пилиев
18
Попов
15
Нецид
10
Дзаламидзе
7
Дойати
55
Куклев
55
Куклев
7
Дойати
19
Оразсахедов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
10
Джалилов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
10
Джалилов
44
Кухарчук
4
Аскаров
4
Аскаров
44
Кухарчук
19
Устинов
80
Тарабриков
80
Тарабриков
19
Устинов
14
Стукалов
92
Кобзарь
92
Кобзарь
14
Стукалов
10
Дзаламидзе
7
Мушников
7
Мушников
10
Дзаламидзе
18
Исупов
12
Плохих
12
Плохих
18
Исупов
5
Пилиев
20
Киселев
20
Киселев
5
Пилиев
Остались в запасе
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
25
Илья Чебану
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
Остались в запасе
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+