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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 03 апреля 2010
Ахмат (мол)
03.04.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 4
Завершен
Кр. Советов (мол)
18'
М. Чистяков
24'
А. Алхазов
54'
В. Хозин
60'
В. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Х. Джунидов
️️️️
А. Ахъядов
Замена
А. Редя
️️️️
А. Концедалов
Замена
М. Сераждинов
️️️️
Р. Эдилов
Замена
М. Адаев
️️️️
А. Тембулатов
Желтая карточка
А. Тембулатов
Замена
Б. Усманов
️️️️
А. Дашаев
Замена
Е. Зверев
️️️️
Р. Газзаев
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
ГОЛ! 0:4!
В. Павлов
ГОЛ! 0:3!
В. Хозин
Желтая карточка
С. Андрианов
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Алхазов
Замена
П. Кирьянов
️️️️
М. Чистяков
Замена
С. Андрианов
️️️️
А. Рылов
Замена
Ф. Васиев
️️️️
Д. Костяев
Замена
К. Диниев
️️️️
И. Эдиев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Р. Уциев
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
Р. Газзаев
ГОЛ! 0:2!
А. Алхазов
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Чистяков
14'
Желтая карточка
А. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Кр. Советов (мол)
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
15
Павел Ивашенцев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
26
Максим Чистяков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
69
Василий Павлов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
0
Павел Кирьянов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-2-1-2
95
Эдилов
4
Тагилов
4
Дашаев
5
Эдиев
98
Умаров
45
Уциев
77
Тембулатов
33
Ахъядов
9
Цуроев
4-4-2
15
Ивашенцев
2
Хозин
25
Концедалов
43
Костяев
10
Рылов
26
Чистяков
44
Буданов
10
Газзаев
13
Алхазов
69
Павлов
4
Дашаев
20
Усманов
20
Усманов
4
Дашаев
77
Тембулатов
36
Адаев
36
Адаев
77
Тембулатов
5
Эдиев
5
Диниев
5
Диниев
5
Эдиев
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
33
Ахъядов
10
Джунидов
10
Джунидов
33
Ахъядов
95
Эдилов
91
Сераждинов
91
Сераждинов
95
Эдилов
45
Уциев
10
Кадыров
10
Кадыров
45
Уциев
10
Газзаев
13
Зверев
13
Зверев
10
Газзаев
26
Чистяков
0
Кирьянов
0
Кирьянов
26
Чистяков
10
Рылов
25
Андрианов
25
Андрианов
10
Рылов
25
Концедалов
2
Редя
2
Редя
25
Концедалов
Юрченко
30
Алексеев
30
Алексеев
Юрченко
43
Костяев
26
Васиев
26
Васиев
43
Костяев
13
Алхазов
77
Салугин
77
Салугин
13
Алхазов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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