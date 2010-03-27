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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Рубин (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 27 марта 2010
Рубин (мол)
27.03.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
36'
И. Бикчантаев
45'
А. Котляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Ш. Бухиев
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
И. Цуроев
Замена
А. Аскаров
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
И. Кухарчук
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Х. Джунидов
Замена
М. Адаев
️️️️
Р. Уциев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
А. Минейро
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
Т. Исламов
️️️️
К. Диниев
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
Б. Насимов
️️️️
А. Джалилов
Замена
С. Иоломанов
️️️️
М. Мищенко
Замена
М. Дойати
️️️️
В. Чернов
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
Е. Черемисин
ГОЛ! 2:0!
А. Котляров
ГОЛ! 1:0!
И. Бикчантаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
5
Керим Диниев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
55
Артем Куклев
ЦП
14
Баходир Насимов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-3-2-2
0
Черемисин
66
Жестоков
2
Кулеша
29
Мищенко
28
Чернов
91
Самигуллин
52
Котляров
10
Джалилов
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
22
Мирзаев
3-2-2-1
95
Эдилов
37
Бухиев
4
Тагилов
4
Дашаев
45
Уциев
70
Минейро
5
Диниев
84
Власов
9
Цуроев
44
Кухарчук
4
Аскаров
4
Аскаров
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
55
Куклев
55
Куклев
11
Бикчантаев
28
Чернов
7
Дойати
7
Дойати
28
Чернов
29
Мищенко
53
Иоломанов
53
Иоломанов
29
Мищенко
0
Черемисин
1
Нестеренко
1
Нестеренко
0
Черемисин
10
Джалилов
14
Насимов
14
Насимов
10
Джалилов
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
5
Диниев
51
Исламов
51
Исламов
5
Диниев
45
Уциев
36
Адаев
36
Адаев
45
Уциев
9
Цуроев
80
Джабраилов
80
Джабраилов
9
Цуроев
37
Бухиев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
37
Бухиев
70
Минейро
10
Кадыров
10
Кадыров
70
Минейро
10
Джунидов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
10
Джунидов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
Остались в запасе
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Рубин (мол) - Ахмат (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2022.06.28 18:16
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