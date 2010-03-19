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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 19 марта 2010
Локомотив (мол)
19.03.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
52'
С. Гаракоев
75'
А. Салугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
С. Джиоев
️️️️
С. Гаракоев
Желтая карточка
И. Таранов
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Р. Быков
ГОЛ! 1:1!
А. Салугин
Замена
А. Васюков
️️️️
Д. Полоз
Замена
И. Цаллагов
️️️️
С. Андрианов
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Храмов
Желтая карточка
Р. Половов
Замена
М. Мурзаев
️️️️
Г. Нуров
ГОЛ! 1:0!
С. Гаракоев
Замена
А. Буданов
️️️️
Д. Костяев
Замена
А. Салугин
️️️️
В. Рушницкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
0
Михаил Кузьмин
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
8
Мирлан Мурзаев
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
Кр. Советов (мол)
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-3-3
55
Криворучко
28
Семенов
90
Бурлак
6
Беляев
5
Миланович
88
Быков
21
Оздоев
33
Гаракоев
7
Полоз
94
Нуров
11
Чочиев
4-3-3
22
Воронин
2
Редя
89
Храмов
0
Таранов
43
Костяев
12
Попков
0
Кузьмин
25
Андрианов
39
Попов
18
Половов
22
Рушницкий
88
Быков
45
Кухарчук
45
Кухарчук
88
Быков
33
Гаракоев
18
Джиоев
18
Джиоев
33
Гаракоев
7
Полоз
15
Васюков
15
Васюков
7
Полоз
94
Нуров
8
Мурзаев
8
Мурзаев
94
Нуров
25
Андрианов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
25
Андрианов
43
Костяев
44
Буданов
44
Буданов
43
Костяев
89
Храмов
11
Ткачев
11
Ткачев
89
Храмов
22
Рушницкий
77
Салугин
77
Салугин
22
Рушницкий
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол)
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Сапсан Арена
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